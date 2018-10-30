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  • 30.10.2018 10:21
  • Son Güncelleme: 30.10.2018 - 10:22

Donarak şehit olan askerlerimizle ilgili hükümetten flaş açıklama

İçişleri Bakanı Soylu, Tunceli'de donarak şehit olan 2 asker hakkında açıklamalarda bulundu. Şehitlerin donmasıyla ilgili olduğu iddia edilen fotoğrafla ilgili de konuşan Soylu, "Şehitlerimizin olduğu yerde hiç ağaç yok. Bunları kimler olduğu açık.  sempatizanları, 'lılar, 'cüler ve 'de terörle mücadeleden rahatsız olanlar." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tunceli'de 2 askerimizin şehit düşmesiyle ilgili yanlış değerlendirmeler oldu. Şehitlerimizin olduğu yerde hiç ağaç yok. Bunları kimler olduğu açık. sempatizanları, 'lılar, 'cüler ve 'de terörle mücadeleden rahatsız olanlar, Tunceli'nin huzurundan rahatsız olanlar.

TERÖR ÖRGÜTÜ KORUMAYA ÇALIŞIYORLAR
Tunceli'de biz operasyon yapıyoruz. Ama her operasyondan sonra ağaçlar yanıyor diye sözde şarkıcılar da dahil, terör örgütü mensuplarını sabah akşam koruyabilmek için çare arayan ve terör örgütüne müzahir olan siyasi partinin mensupları dahil orada eylem yaparak terörle mücadelemizi engellemeye çalışmak için ellerinden gelen her şeyi ortaya koydu. Ama buna müsaade etmediğimizi de belirtmek isterim.

Videolarla, çok daha önce çekilmiş, karda kışta çekilmiş ve daha ziyade de oradaki personellerin kim olduğu da tespit edilememiş bir videoyu ortaya koyup infial yaratmaya çalışan bir grup...

Biz kahramanlarımızı, evlatlarımızı mevsimsel şartlara uymayan bir şekilde operasyona çıkarıyormuş gibi bir anlayışı yaygınlaştırmak için fırsatı eline geçirenler, elinden geleni tüm açıklamalara rağmen ortaya koymaya çalıştılar.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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