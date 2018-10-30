  • Güncel
  • 30.10.2018 12:14
  • Son Güncelleme: 30.10.2018 - 12:14

Çay sigara tiryakileri için ölümcül tehlike

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, sıcak çay içmek, özellikle sigara içen ve alkol tüketen kişilerde ciddi bir tehlikenin kapısını aralıyor.

Çay sigara tiryakileri için ölümcül tehlike

Yapılan yeni bir çalışmanın sonuçları sigara içenleri üzecek. Araştırma, her gün sigara içen ve alkol tüketenlerin içtiği çayı sıcak içmemesi gerektiğini söylüyor.

İşte dikkat çeken o araştırma:

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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