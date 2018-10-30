Çay sigara tiryakileri için ölümcül tehlike

Yapılan yeni bir çalışmanın sonuçları sigara içenleri üzecek. Araştırma, her gün sigara içen ve alkol tüketenlerin içtiği çayı sıcak içmemesi gerektiğini söylüyor.
İşte dikkat çeken o araştırma:
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Yapılan yeni bir çalışmanın sonuçları sigara içenleri üzecek. Araştırma, her gün sigara içen ve alkol tüketenlerin içtiği çayı sıcak içmemesi gerektiğini söylüyor.
İşte dikkat çeken o araştırma:
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