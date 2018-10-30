Çay sigara tiryakileri için ölümcül tehlike Yapılan yeni bir araştırmaya göre, sıcak çay içmek, özellikle sigara içen ve alkol tüketen kişilerde ciddi bir tehlikenin kapısını aralıyor.

Yapılan yeni bir çalışmanın sonuçları sigara içenleri üzecek. Araştırma, her gün sigara içen ve alkol tüketenlerin içtiği çayı sıcak içmemesi gerektiğini söylüyor. İşte dikkat çeken o araştırma: HABERİN DEVAMI

1

2

3

4

5

6

...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT TÜM MANŞETLER