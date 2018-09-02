İdlib’de ilk hedef Nusra

Ankara-Moskova temaslarının ardından Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleşmesi planlanan askeri operasyonun detayları ortaya çıktı. İdlib'de, Türk ve Rus askerlerinin ortak hareket edeceği ve ilk terör örgütü hedefin El Kaide bağlantılı el-Nusra'nın olacağı öğrenildi. İdlib'de sivil kayıpları engellemek için ortak hareket eden Türkiye ve Rusya, sadece terör örgüt üyelerinin bulundukları yuvalara yönelik önümüzdeki günlerde eş zamanlı operasyon yapılması planlanıyor.
SELVA ÜNAL
SELVA ÜNAL
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