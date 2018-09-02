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’de ilk hedef Nusra

İdlib’de ilk hedef Nusra
Ankara-Moskova temaslarının ardından 'nin kentinde gerçekleşmesi planlanan askeri operasyonun detayları ortaya çıktı. İdlib'de, Türk ve Rus askerlerinin edeceği ve ilk terör örgütü hedefin bağlantılı el-Nusra'nın olacağı öğrenildi. İdlib'de sivil kayıpları engellemek için ortak hareket eden ve , sadece terör örgüt üyelerinin bulundukları yuvalara yönelik önümüzdeki günlerde eş zamanlı operasyon yapılması planlanıyor.

SELVA ÜNAL
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