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Türk zirvesi

Resmi ziyaret ve Zirvesi’ne katılmak üzere ’a giden Başkan Erdoğan, le karşılandı. Tören kıtasını ‘Salam asker’ diyerek selamladı

Türk zirvesi

Başkan Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak ve 6. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği 'ın başkenti Bişkek'te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov tarafından le karşılandı. Başkan Erdoğan, tören kıtasını "Salam Asker" diyerek selamladı.



Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, uçaktan inişlerinde kendilerini karşılayan yöresel kıyafetli iki Kırgız genç kız çiçek takdim ederken, geleneksel Kırgız hamur işi "Borsok" ve bal ikramı yaptı.

Kırgız Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un eşi Aygül Ceenbekov, Emine Erdoğan ile yakından ilgilendi.



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