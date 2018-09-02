Başkan Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak ve Türk Konseyi 6. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov tarafından resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan, tören kıtasını "Salam Asker" diyerek selamladı.
Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, uçaktan inişlerinde kendilerini karşılayan yöresel kıyafetli iki Kırgız genç kız çiçek takdim ederken, geleneksel Kırgız hamur işi "Borsok" ve bal ikramı yaptı.
Kırgız Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un eşi Aygül Ceenbekov, Emine Erdoğan ile yakından ilgilendi.
Türk zirvesi
Resmi ziyaret ve Türk Konseyi Zirvesi’ne katılmak üzere Kırgızistan’a giden Başkan Erdoğan, resmi törenle karşılandı. Tören kıtasını ‘Salam asker’ diyerek selamladı
Başkan Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak ve Türk Konseyi 6. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov tarafından resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan, tören kıtasını "Salam Asker" diyerek selamladı.
Etiketler: Türk Konseyi , Resmi Tören , Kırgızistan , Recep Tayyip Erdoğan
- 02 Eylül 2018, Pazar
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