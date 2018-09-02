Türk zirvesi

Başkan Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak ve Türk Konseyi 6. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov tarafından resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan, tören kıtasını "Salam Asker" diyerek selamladı.







Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, uçaktan inişlerinde kendilerini karşılayan yöresel kıyafetli iki Kırgız genç kız çiçek takdim ederken, geleneksel Kırgız hamur işi "Borsok" ve bal ikramı yaptı.



Kırgız Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un eşi Aygül Ceenbekov, Emine Erdoğan ile yakından ilgilendi.







