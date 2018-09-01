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Suçlusun

Suçlusun
İsrail ı ile eşi Sara'ya yönelik soruşturma genişletildi. Çift, 4000 numaralı telekomünikasyon yolsuzluğu dosyasıyla ilgili sorgulandı. Aynı soruşturma kapsamında daha önce de birkaç kez ifadesine başvurulan Başbakan Netanyahu'nun, "Bezeq" medya şirketine kendisi lehinde yayın yapması karşılığında mali imtiyaz sağladığı iddia ediliyor.
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  • 01 Eylül 2018, Cumartesi
  • Gazete
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