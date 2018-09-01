İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eşi Sara'ya yönelik soruşturma genişletildi. Çift, 4000 numaralı telekomünikasyon yolsuzluğu dosyasıyla ilgili sorgulandı. Aynı soruşturma kapsamında daha önce de birkaç kez ifadesine başvurulan Başbakan Netanyahu'nun, "Bezeq" medya şirketine kendisi lehinde yayın yapması karşılığında mali imtiyaz sağladığı iddia ediliyor.
Suçlusun
Etiketler: Başbakan , Binyamin Netanyahu
- 01 Eylül 2018, Cumartesi
- Gazete
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