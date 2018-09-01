Yol Durumu
  1. İstanbul'da şarbon şüphesi! Karantinaya aldılar
  2. AK Parti İl Başkanlığı'na bombalı araçla saldıran terörist öldürüldü!

Son dakika: Emniyeti’nde yeni atamalar

Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki İlçe ve Şube müdürlüklerine yeni atamalar yapıldı. Yeni Terörle Mücadele Şube Müdürü Gökhan Nazlım oldu.

İstanbul Emniyeti’nde atama rüzgarı

Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, il içi atamaları gerçekleştirdi. İstanbul Valisi Vasip Şahin de atamaları onayladı.

39 ilçe emniyet müdür ve 54 şube müdürlüklerine atama yapıldı. Ayrıca İl Emniyet Müdür Yardımcıları'nın görev dağılımı da belirlendi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Gökhan Nazlım oldu. İstihbarat, Organize, ve Kaçakçılık Şube Müdürleri görevlerinde kaldı.

Personel Şube Müdürlüğü'ne Gökhan Bambal atandı. Personel Şube eski Müdürü Ömer Kumlu ise Eyüp Sultan İlçe Emniyet Müdürü oldu. Medya - Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Murat Çaykara yapıldı. Medya - Halkla İlişkiler ve Protokol eski Şube Müdürü Hüseyin Güleç ise Beykoz İlçe Emniyet Müdürü oldu. Atatürk Havalimanı Şube Müdürü ise Deniz Engin oldu.








Etiketler: , , ,
  • 01 Eylül 2018, Cumartesi 23:01
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar