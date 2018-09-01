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  1. Hakkari'de 7 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika: İl Başkanlığı binasına la saldıran terörist öldürüldü!

İçişleri Bakanlığınca, Van-Gürpınar kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliklerinin, "" kod adlı ile "" kod adlı olduğunun belirlendiği bildirildi. Yılmaz Aşan'ın, 2016'da 50 vatandaşın yaralanmasıyla sonuçlanan Van İl Başkanlığı'na ve polis kontrol noktasına yönelik saldırısının faillerinden olduğu belirtildi.

AK Parti İl Başkanlığına bombalı araçla saldıran terörist öldürüldü!

Van-Gürpınar kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerden kimliği belirlenen "" kod adlı 'ın, 12 Eylül 2016'da Van İl Başkanlığı'na ve polis kontrol noktasına düzenlenen saldırısının faillerinden olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 22 Ağustos 2018'de Van-Gürpınar kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlere yönelik kimlik tespiti yapıldı.

Çalışma sonucu etkisiz hale getirilen teröristlerin "Dijvar Gevda" kod adlı Yılmaz Aşan ve "" kod adlı olduğu tespit edildi.

"Dijvar Gevda" kod adlı Aşan'ın 2016'da 50 vatandaşın yaralanmasıyla sonuçlanan Van/İpekyolu/Beşyol mevkisinde bulunan AK Parti İl Başkanlığı binasına ve polis kontrol noktasına yönelik bombalı araç saldırısının faillerinden olduğu belirlendi.

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  • 01 Eylül 2018, Cumartesi 22:07
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