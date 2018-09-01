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: Hakkari'de 7 terörist etkisiz hale getirildi!

İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Hakkari-Yüksekova İkiyaka Dağları Bölgesinde yapılan 'yakın hava destekli operasyon' sonucu 7 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Hakkaride 7 terörist etkisiz hale getirildi!

Hakkari-Yüksekova İkiyaka Dağları Bölgesi'nde gerçekleştirilen yakın hava destekli operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari-Yüksekova İkiyaka Dağları Bölgesi'ne yakın hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi.

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  • 01 Eylül 2018, Cumartesi 21:32
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