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Cumhurbaşkanlığı'nın '' videosuna yoğun ilgi

Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesabından "" etiketiyle paylaşılan video, kullanıcılarının yoğun ilgisini gördü.

Cumhurbaşkanlığının Zafer Haftası videosuna yoğun ilgi

Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesabından "" etiketiyle paylaşılan video, kullanıcılarının yoğun ilgisini gördü.

"Zafer Haftası vesilesiyle tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz." ifadesiyle paylaşılan video için 22 bin 500 fotoğraf kullanıldı.

Filmde, fotogrametri tekniğiyle 360 derecede, aynı anda, aynı poz değerinde 100 fotoğraf, özel hesaplamalar sonucu 3 boyutlu model haline getirildi. Yine Ajans tarafından hazırlanan ve 100'den fazla kameranın kullanıldığı filmde, 103 oyuncu yer aldı.

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  • 01 Eylül 2018, Cumartesi 21:20
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