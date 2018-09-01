Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesabından "Zafer Haftası" etiketiyle paylaşılan video, sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgisini gördü.

"Zafer Haftası vesilesiyle tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz." ifadesiyle paylaşılan video için 22 bin 500 fotoğraf kullanıldı.

Filmde, fotogrametri tekniğiyle 360 derecede, aynı anda, aynı poz değerinde 100 fotoğraf, özel hesaplamalar sonucu 3 boyutlu model haline getirildi. Yine Ajans tarafından hazırlanan ve 100'den fazla kameranın kullanıldığı filmde, 103 oyuncu yer aldı.



