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: Bakan Kurum'dan imar barışı açıklaması

haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar barışına bugüne kadar 4 milyon vatandaşın müracaat ettiğini ve 2 milyar para ödendiğini, beklentilerinin ise 13 milyon kişi olduğunu söyledi. Kurum, "İmar barışı 2017'ye kadar olan yapıları ilgilendiriyor. Teftiş elemanlarımızın yaptığı incelemede 'da 630 imar barışına uymayan yeni kaçak yapı yapılıyor. Burada hem Büyükşehir Belediye Başkanımız hem de ilçe belediye başkanlarımızla konuştuk ve onlara bu ın yıkılması talimatını verdik." dedi

Bakan Kurumdan imar barışı açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'in Foça ilçesindeki akaryakıt sızıntısına ilişkin, "Konu kontrol altına alınmış durumda. 80 kişi sahada çalışıyor. Denizde kirliliğin giderilmesi için de çalışmalar hızlı bir şekilde ekiplerimizce sürdürülüyor. Kirliğin kaynağına ilişkin de çalışmalar yapılacak ve gerekli cezai yaptırım da kimin tarafından yapıldıysa tespit edilerek uygulanacak." dedi.

Kurum, incelemelerde bulunmak için geldiği Muğla'da ilk olarak Valiliği ziyaret etti.

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  • 01 Eylül 2018, Cumartesi 20:37
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