Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'in Foça ilçesindeki akaryakıt sızıntısına ilişkin, "Konu kontrol altına alınmış durumda. 80 kişi sahada çalışıyor. Denizde kirliliğin giderilmesi için de çalışmalar hızlı bir şekilde ekiplerimizce sürdürülüyor. Kirliğin kaynağına ilişkin de çalışmalar yapılacak ve gerekli cezai yaptırım da kimin tarafından yapıldıysa tespit edilerek uygulanacak." dedi.

Kurum, incelemelerde bulunmak için geldiği Muğla'da ilk olarak Valiliği ziyaret etti.