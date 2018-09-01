Yol Durumu
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika: ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne saldırıda flaş gelişme!

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne ateş edilmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 3'ünün tutuklandığı bildirildi

ABDnin Ankara Büyükelçiliğine saldırıda flaş gelişme!
AYRINTILAR GELİYOR...
  • 01 Eylül 2018, Cumartesi 19:08
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar