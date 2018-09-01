8 Eylül'de sosyetik isim İdil Fırat ile evlenecek olan Mert Fırat, önceki gün Cihangir'de objektiflere takıldı. Evde unuttuğu eşyalarını İdil Fırat'ın şoföründen alan oyuncu, gazetecilerle sohbet etti. Sözde ezilmişlerin yanındaki Fırat'ın milyonluk Porsche ile görüntülenmesi dikkatlerden kaçmadı.
Gezici, sosyalist, HDPKK'lı Mert Fırat 1.5 milyon liralık Porsche ile görüntülendi
Bana sinema sorun, tiyatro sorun diye ortalıkta gezinen, ezilenlerin yanında gibi görünen sosyalist, gezici, HDPKK'lı Mert Fırat, 1,5 milyon liralık Porsche ile görüntülendi. İdil Fırat'ın kına gecesinde tahtta salona getirilmesi hakkında ne düşündüğünü soran gazetecilere, "Bana kınayı sormayın''diye cevap verdi. Terörist başı Abdullah Öcalan'a övgüsü ve müstakbel eşi İdil Fırat'ın kına gecesinde salona tahtla gelmesi büyük tepki almaya devam ediyor. Terör örgütünü bile desteklemekten çekinmeyen Mert Fırat bakın verdiği röportajda PKK hakkında ne yorum yaptı...
Etiketler: Mert Fırat , Abdullah Ocalan , Ordu , idil fırat , PKK , zorunlu askerlik , milliyetçi
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