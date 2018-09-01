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Gezici, sosyalist, HD'lı 1.5 milyon liralık Porsche ile görüntülendi

Bana sinema sorun, tiyatro sorun diye ortalıkta gezinen, ezilenlerin yanında gibi görünen sosyalist, gezici, HD'lı , 1,5 milyon liralık Porsche ile görüntülendi. 'ın kına gecesinde tahtta salona getirilmesi hakkında ne düşündüğünü soran gazetecilere, "Bana kınayı sormayın''diye cevap verdi. Terörist başı Abdullah Öcalan'a övgüsü ve müstakbel eşi İdil Fırat'ın kına gecesinde salona tahtla gelmesi büyük tepki almaya devam ediyor. Terör örgütünü bile desteklemekten çekinmeyen Mert Fırat bakın verdiği röportajda PKK hakkında ne yorum yaptı...

8 Eylül'de sosyetik isim İdil Fırat ile evlenecek olan Mert Fırat, önceki gün Cihangir'de objektiflere takıldı. Evde unuttuğu eşyalarını İdil Fırat'ın şoföründen alan oyuncu, gazetecilerle sohbet etti. Sözde ezilmişlerin yanındaki Fırat'ın milyonluk Porsche ile görüntülenmesi dikkatlerden kaçmadı.

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  • 01 Eylül 2018, Cumartesi 12:06
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