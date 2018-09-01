8 Eylül'de sosyetik isim İdil Fırat ile evlenecek olan Mert Fırat, önceki gün Cihangir'de objektiflere takıldı. Evde unuttuğu eşyalarını İdil Fırat'ın şoföründen alan oyuncu, gazetecilerle sohbet etti. Sözde ezilmişlerin yanındaki Fırat'ın milyonluk Porsche ile görüntülenmesi dikkatlerden kaçmadı.