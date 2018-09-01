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Başkan Erdoğan'dan Kırgız teğmenlere büyük jest

Başkan Erdoğan katıldığı Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreninde diploma alan iki Kırgız teğmeni, bugün Kırgızistan'a yaptığı ziyarette uçağına davet etti. Teğmenler Sherali Marasulov ile , Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kırgızistan'a gitti.

Milli Savunma Üniversitesine bağlı harp okullarından mezun olan teğmenler önceki gün Kara Harp Okulu'ndaki törenle diplomalarını aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da diploma dağıttığı törende, yabancı ülkelerden gelen 80 "misafir askeri personel" de harp okullarından mezun oldu.

Söz konusu personelin arasında Kırgız iki öğrencinin de olduğunu öğrenen Erdoğan, Kırgız teğmenleri bugün yapacağı Kırgızistan ziyareti kapsamında, ülkelerine götürmek için uçağına davet etti. Teğmenler Sherali Marasulov ile Akshol Nursulanbekoğlu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kırgızistan'a gidecek.

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  • 01 Eylül 2018, Cumartesi 11:38
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