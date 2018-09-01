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'ya darbe üstüne darbe

Terör örgütü 'ya yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında düzenlenen hava harekatı sonucu 7 terörist etkisiz hale getirildi.

PKKya darbe üstüne darbe

Türk Silahlı Kuvvetlerince (), kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'nın Twitter hesabından, hava harekatına ilişkin bilgi paylaşımında bulunuldu.

Paylaşımda, Hakkari kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında birliklere saldırı hazırlığında olan silahlı 7 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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  • 01 Eylül 2018, Cumartesi 12:34
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