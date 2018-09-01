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öderiz ama boyun eğmeyiz

Başkanı , gündemi TAKVİM’e değerlendirdi: ’nin tehditle ’yi dize getirme planı bu millete sökmez. öderiz ama boyun eğmeyiz.

Bedel öderiz ama boyun eğmeyiz
TBMM Başkanı , ziyareti dönüşünde Takvim'in sorularını cevaplandırdı. Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin'e konuşan Yıldırım, 'ye sert çıktı. Yıldırım şunları söyledi: "Brunson meselesi üzerinden bu krizi tırmandırdılar. ABD bir hukuk devletiyse Türkiye de hukuk devleti. Bize yanlış bir noktadan yükleniyorlar. ABD'nin tehditle, şantajla 'yi dize getirme planı bu millete sökmez. Belki bedel öderiz ama boyun eğmeyiz. Büyük devlet olmak bazı durumlarda bir bedel ödemeyi kaçınılmaz kılıyor. Bölgedeki şartlar itibariyle Türkiye ile karşı karşıya gelme Amerika açısından hiç akılcı bir durum değil."
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  • 01 Eylül 2018, Cumartesi
  • Gazete
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