Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu düzenlendi. Açığa alınan 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.Detaylar geliyor...
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu
Etiketler: FETÖ
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