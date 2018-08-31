Yol Durumu
  1. Trump Amerikan kanalına ağladı: Erdoğan beni yüzüstü bıraktı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyonu

Hava Kuvvetleri Komutanlığına FETÖ operasyonu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda operasyonu düzenlendi. Açığa alınan 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Detaylar geliyor...
Etiketler:
  • 31 Ağustos 2018, Cuma 09:42
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar