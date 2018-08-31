Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: 'Bu kez kesin kapatın'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in oğlu Doğan Ertuğrul Halisdemir'in sınava hazırlık için dershaneden geldiğini söylemesi üzerine merdiven altı dershaneciliğin hala devam ettiğini öğrendi.

"BU KEZ KESİN KAPATIN DERSHANELERİ"

Sabah Gazetesi'nden Safure Cantürk'ün haberine göre; Dershanelerin yeniden ailelerin parasını sömürmeye başladığını öğrenen Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'nı arayarak "Hani kapanmıştı bu dershaneler. Bu kez kesin kapatın bu dershaneleri" diye talimat verdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kursların kapatılması için çalışma başlattı.

KAPATILMA SÜRECİ BAŞLATILACAK

Tek ders kursu adı altında MEB'den izin alan tüm merkezlerin sınava hazırlık olarak dershanecilik yaptıkları tespit edildi. Ailelerin bu sene kurslara ücretleri ödedikleri ve öğretmenlerle sözleşme yapıldığı için MEB, gelecek yıl için ailelere bu kurslara çocuklarını göndermemeleri duyurusu yapılacak. Merkezlerle ilgili idari işlem yapılarak kapatılma süreci başlatılacak.