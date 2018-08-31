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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: 'Bu kez kesin kapatın'

Cumhurbaşkanı , 'tek ders kursu' adı altında açılan merdiven altı dershanelerin kapatılması talimatını verdi. Bakanlığı, ikinci kez kaçak dershanecilik yapan kurslara ilişkin denetim ve kapatma operasyonu başlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Bu kez kesin kapatın

Cumhurbaşkanı , 15 Temmuz kahramanı 'in oğlu Doğan Ertuğrul Halisdemir'in sınava hazırlık için dershaneden geldiğini söylemesi üzerine merdiven altı dershaneciliğin hala devam ettiğini öğrendi.

"BU KEZ KESİN KAPATIN DERSHANELERİ"
Sabah Gazetesi'nden Safure Cantürk'ün haberine göre; Dershanelerin yeniden ailelerin parasını sömürmeye başladığını öğrenen Erdoğan, Bakanlığı'nı arayarak "Hani kapanmıştı bu dershaneler. Bu kez kesin kapatın bu dershaneleri" diye talimat verdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kursların kapatılması için çalışma başlattı.

KAPATILMA SÜRECİ BAŞLATILACAK
Tek ders kursu adı altında 'den izin alan tüm merkezlerin sınava hazırlık olarak dershanecilik yaptıkları tespit edildi. Ailelerin bu sene kurslara ücretleri ödedikleri ve öğretmenlerle sözleşme yapıldığı için MEB, gelecek yıl için ailelere bu kurslara çocuklarını göndermemeleri duyurusu yapılacak. Merkezlerle ilgili idari işlem yapılarak kapatılma süreci başlatılacak.

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  • 31 Ağustos 2018, Cuma 09:49
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