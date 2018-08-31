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Trump Amerikan kanalına ağladı: Erdoğan beni yüzüstü bıraktı

'yi kur operasyonlarıya dize getirmeye çalışan Başkanı Trump istediğini alamayınca ABD basınına ağladı. Erdoğan'ı hedef alan Truump, 'da Bloomberg haber ajansına verdiği mülakatta, Erdoğan tarafından yüzüstü bırakıldığını hissettiğini söyledi.

Trump Amerikan kanalına ağladı: Erdoğan beni yüzüstü bıraktı
'nin teröre karşı verdiği kararlı mücadele Trump'ı çıldırttı. Son olarak Ajan Brunson'ı tutuklayan Türkiye'ye karşılık Başkanı Trump ekonomik bir savaş başlattı. Ancak tıpkı 15 Temmuz'daki gibi millet basiretli davranarak kur operasyonuna geçit vermedi. Başkan Erdoğan'ın talimatlarıyla hükümet kanadında da alınan önlemler kur operasyonunu bozguna uğrattı.

TRUMP AĞLAMAYA BAŞLADI
Twitter üzerinden klavye delikanlılığı yaparak Türkiye'ye tehditler savuran Trump, ekonomik baskıların işe yaramadığını görünce ağlamaya başladı.

ABD Başkanı , 'ın Türkiye'de ev hapsinde bulunan Pastör konusunda kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

'da Bloomberg haber ajansına verdiği mülakatta Trump, Erdoğan tarafından yüz üstü bırakıldığını hissettiğini söyledi.

Andrew Brunson, yaklaşık 2 yıl Türkiye'de tutuklu yargılandıktan sonra 25 Temmuz'da tutukluluğu ev hapsine çevrilmişti.

'de devam eden dava sürecinde Brunson'a 'casusluk' ve 'örgüt adına suç işlemek' suçlamaları yöneltiliyor ve hakkında 35 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Bloomberg, Trump'ın önce Brunson konusunda konuşmak istemediğini ve "Bu konu benim için çok özel" dediğini, ardından ise yaşanan süreçten kısaca bahsettiğini aktardı.
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  • 31 Ağustos 2018, Cuma 09:33
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