Trump Amerikan kanalına ağladı: Erdoğan beni yüzüstü bıraktı

Türkiye'nin teröre karşı verdiği kararlı mücadele Trump'ı çıldırttı. Son olarak Ajan Brunson'ı tutuklayan Türkiye'ye karşılık ABD Başkanı Trump ekonomik bir savaş başlattı. Ancak tıpkı 15 Temmuz'daki gibi millet basiretli davranarak kur operasyonuna geçit vermedi. Başkan Erdoğan'ın talimatlarıyla hükümet kanadında da alınan önlemler kur operasyonunu bozguna uğrattı.
TRUMP AĞLAMAYA BAŞLADI
Twitter üzerinden klavye delikanlılığı yaparak Türkiye'ye tehditler savuran Trump, ekonomik baskıların işe yaramadığını görünce ağlamaya başladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de ev hapsinde bulunan Pastör Andrew Brunson konusunda kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.
Beyaz Saray'da Bloomberg haber ajansına verdiği mülakatta Trump, Erdoğan tarafından yüz üstü bırakıldığını hissettiğini söyledi.
Andrew Brunson, yaklaşık 2 yıl Türkiye'de tutuklu yargılandıktan sonra 25 Temmuz'da tutukluluğu ev hapsine çevrilmişti.
İzmir'de devam eden dava sürecinde Brunson'a 'casusluk' ve 'örgüt adına suç işlemek' suçlamaları yöneltiliyor ve hakkında 35 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Bloomberg, Trump'ın önce Brunson konusunda konuşmak istemediğini ve "Bu konu benim için çok özel" dediğini, ardından ise yaşanan süreçten kısaca bahsettiğini aktardı.
TRUMP AĞLAMAYA BAŞLADI
Twitter üzerinden klavye delikanlılığı yaparak Türkiye'ye tehditler savuran Trump, ekonomik baskıların işe yaramadığını görünce ağlamaya başladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de ev hapsinde bulunan Pastör Andrew Brunson konusunda kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.
Beyaz Saray'da Bloomberg haber ajansına verdiği mülakatta Trump, Erdoğan tarafından yüz üstü bırakıldığını hissettiğini söyledi.
Andrew Brunson, yaklaşık 2 yıl Türkiye'de tutuklu yargılandıktan sonra 25 Temmuz'da tutukluluğu ev hapsine çevrilmişti.
İzmir'de devam eden dava sürecinde Brunson'a 'casusluk' ve 'örgüt adına suç işlemek' suçlamaları yöneltiliyor ve hakkında 35 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Bloomberg, Trump'ın önce Brunson konusunda konuşmak istemediğini ve "Bu konu benim için çok özel" dediğini, ardından ise yaşanan süreçten kısaca bahsettiğini aktardı.
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