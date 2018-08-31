Başkan Erdoğan Balıkesir'de Astsubay Mezuniyet Töreninde konuştu

Balıkesir'de düzenlenen Astsubay Mezuniyet Törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan burada açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

TSK'da astsubaylık kritik bir görevdir. 15 Temmuz kıyamının sembol ismi Ömer Halisdemir kardeşimiz de bir astsubaydı. Ordumuza astsubay olarak katılıp daha sonra subaylığa geçen ve general rütbesine yükselen kardeşlerimiz var. Subaylarımız, astsubaylarımız ve uzman parsonel yapısıyla TSK bölgesinin ve dünyanın en güçlü orduları başında gelme konumunu sürekli tahkim ediyor. TSK dünyanın en köklü, yaygın ordusudur.

EN ÇARPICI ÖRNEK MALAZGİRT ZAFERİ

Cumhurbaşkanlığı forsumuzda temsil edilen devletimizin en önemli özelliği sağlam bir ordu düzenine sahip olmalarıdır. Kendilerinden kat be kat düşmanları hep yenilgiye uğratmıştır. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri de Malazgirt Zaferi'dir. Esasen milletimizin tamamı ezanı, bayrağı, vatanı, devleti tehlikeye düştüğünde cesaretle mücadeleye atılmaktan çekinmeyecek cesarettedir.

"PEYGAMBER OCAĞI"NDAN İLK ADIMI ATIYORSUNUZ

Sizler bugün milletimizin "peygamber ocağı" diyerek gönlündeki yeri ifade ettiği böyle şerefli bir kurumun kapısından ilk adımı atıyorsunuz. Gazilik veya şehitlik unvanlarının anlamını hiçbir maddi değerle tarif edebilmek mümkün değildir. Üniversitemizin ve yüksek okulumuzun tüm eğitim-öğretim kadrosuna da şükranlarımı sunuyorum.

SON GÜNLERDE OLDUĞU GİBİ EKONOMİK SALDIRILARLA ÖDÜYORUZ

Milletlerin tarihinden dönüm noktaları vardır. Bizim tarihimizde de pek çok dönüm noktamız var. Son yıllarda yaşadığımız hadiseleri böyle bir dönüm noktası olarak görüyorum. Ülke ve millet olarak tercihimizden asla pişman değiliz. Bugün hep birlikte başı dik, alnı açık şekilde geleceğimize umutla bakıyor olabilmemizi bu durumumuza borçluyuz. Bunun bir bedeli var. Terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadelede gazilerle, şehitlerle ödüyoruz. Kimi zaman haksızlığa, ayrımcılığa uğrayarak ödüyoruz. Son günlerde olduğu gibi ekonomik saldırılarla ödüyoruz. Türkiye'nin sınırları içinde ve dışında karşılaştığı saldırıları, riyakarlığı hak edecek sorumluluğu bulunmuyor.

F-35'LERİ BAŞKA YERLERDEN TEMİN EDERİZ

Terörle mücadele konusunda bizden istenen nedir? Tüm terör örgütleri ülkemizi taciz etsin, biz elimiz kolumuz bağlı oturalım, öyle mi? Bunlarla stratejik ortaklığımız da var. Terörle mücadele herkese hak gözüküyor, mesele Türkiye olunca işin rengi değişiyor. Suriye'den ülkemize yapılan saldırılar karşısında adeta yalnız bırakılmış ülkeyiz. Kendimizi koruyabilmemiz için ihtiyacımız olan füze savunma sistemlerini olmadık bahanelerle bize verilmedi. Parasıyla satmadıkları silahları terör örgütlerine bedava verdiler. Topraklarımızı korumak için alternatif arayışına girdiğimizde de sakın ha diyorlar. Bizim bu tür dayatmaları kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye'nin S-400'lere ihtiyacı var, en kısa zamanda alacağız. Türkiye'nin F-35'lere de ihtiyacı bulunuyor. Verdikleri takdirde anlaşmaya uyduklarının bir ispatıdır. Biz ortaklığımızın gereği 900 milyon dolar ödeme yaptık. F35'lerin bize verilmesi gerekiyor. Verilir verilmez… Artık dünya tek ülkeden ibaret değil. Orası vermezse biz başka ülkeden bunları temin ederiz veya kendimiz üretiriz.



BURADAN ALNININ AKIYLA ÇIKACAK TEK ÜLKE TÜRKİYE

Türkiye'nin ABD ile olduğu işbirlikleri gibi diğer ülkelerle işbirliklerine ihtiyacı var. Bugüne kadar ikili veya çok taraflı ilişkilerimizde sözümüzü tutmazlık etmedik, riyakarlık yapmadık. Ama bize hepsi yapıldı. Buradan alnın akıyla çıkacak tek ülke Türkiye'dir. Hem Avrupa hem ABD defalarca sınıfta kalmıştır. ABD'nin sadece Suriye konusunda bize verip yerine getirmediği sözleri saymaya kalksam kimsenin yüzümüze bakacak hali kalmaz.

BU SALDIRININ DA ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ

Hukuk içinde devam eden davayı bahane ederek Türkiye'yi ekonomik yaptırımlar altına sokmayı hiçbir şekilde izah etmek mümkün değildir. AB üyeliğinde o kriterleri nasıl fırıldak gibi döndürdüklerini biliyoruz. Ekonomi konusunda yaşananları bunlardan bağımsız görmüyoruz. Her şey apaçık ortada. Biz artı ve eksilerimizin farkındayız. Döviz kurundaki istikrarsızlık ülkemize yönelik bir operasyondur. Terör örgütleriyle, ihanet çeteleriyle yapamadıklarını döviz kurşunu haline getirdikleri ekonomi silahıyla gerçekleştirmek istiyorlar. Türkiye bu saldırının da üstesinden gelecektir.

BU DA GEÇER YA HU

Ne yaparlarsa yapsınlar 2023 hedeflerimize ulaşmamızı engelleyemeyecekler. İhracatımız, istihdamımız artmaya devam ediyor. Turizm, ticaret tarihi rekorlar kırdı. Bu da geçer ya hu!

CEHENNEME KADAR KOVALARIZ

Biz bu orduyla değil terör örgütlerini tıpkı ecdadımız gibi yedi düveli önümüze katar cehenneme kadar kovalarız. Askerlerimizin eğitim öğretim ve morali her gün daha da yükseliyor.