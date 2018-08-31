Danıştay'a saldırı davasında karar

17 Mayıs 2006'da düzenlenen, Danıştay 2. Dairesi Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin davada karar çıktı.

Müebbet hapis cezasına çarptırılan Alparslan Aslan için ayrıca 72 yıl hapis cezasına da hükmedildi.

Davanın diğer sanıkları Osman Yıldırım, İsmail Sağır ve Erhan Timuroğlu ise 39 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.