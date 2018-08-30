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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Rus mevkidaşıyla görüştü

Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu telefonda görüştü. Bakan Akar ile Rus mevkidaşının görüşmesinde bölgesel güvenlik, Suriye'deki durum ve ikili işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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  • 30 Ağustos 2018, Perşembe 09:11
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