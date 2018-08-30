Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım platformu Twitter üzerinden 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin paylaştığı mesajda ''Bizlere bu zaferi armağan eden Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve ordumuzun tüm mensuplarını rahmetle, tazimle, şükranla yad ediyor; şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum.'' dedi.

''MİLLETİMİZİN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMINI TEBRİK EDİYORUM''

Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

''Milletimizin #30Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyorum. Bizlere bu zaferi armağan eden Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve ordumuzun tüm mensuplarını rahmetle, tazimle, şükranla yad ediyor; şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum.''