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Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı

Başkan Erdoğan, sosyal medya üzerinden 'na ilişkin mesaj yayımladı.

Başkan Erdoğandan 30 Ağustos mesajı

Başkan , sosyal paylaşım platformu Twitter üzerinden 'na ilişkin paylaştığı mesajda ''Bizlere bu zaferi armağan eden Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı 'ü ve ordumuzun tüm mensuplarını rahmetle, tazimle, şükranla yad ediyor; şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum.'' dedi.

''MİLLETİMİZİN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMINI TEBRİK EDİYORUM''

Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

''Milletimizin #30Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyorum. Bizlere bu zaferi armağan eden Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve ordumuzun tüm mensuplarını rahmetle, tazimle, şükranla yad ediyor; şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum.''

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  • 30 Ağustos 2018, Perşembe 10:10
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