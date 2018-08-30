Adnan Oktar'ın evinden çıktı polisler şaşkına döndü

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar grubunun Çengelköy'deki evi ile Ümraniye'de bulunan bir depoda kamyonlar dolusu tarihi eserlere el koydu.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar grubunun Çengelköy'deki evi ile Ümraniye'de bulunan bir depoda kamyonlar dolusu tarihi eserlere el koydu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.