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Adnan Oktar'ın evinden çıktı polisler şaşkına döndü

Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen operasyon ile gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Adnan Oktar'ın evinden çıkan polisi şaşırttı.

Adnan Oktarın evinden çıktı polisler şaşkına döndü

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar grubunun Çengelköy'deki evi ile Ümraniye'de bulunan bir depoda kamyonlar dolusu tarihi eserlere el koydu.

  • 30 Ağustos 2018, Perşembe 08:56
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