Bir ölür bin diriliriz

Başkan Erdoğan, dün akşam Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Töreni'ne katıldı. Erdoğan, şöyle konuştu:
Biz her biri top güllesi niyeti ile atılan manşetlerle, köşelerini kurşun gibi kullanılan kalemşörlerle çarpışa çarpışa bugünlere geldik. Gezi ihanetini 'sosyal tepki', 17-25 darbe girişimini 'hukuka saygı', çukur eylemlerini 'sivil direniş', 15 Temmuz'u 'tiyatro' olarak göstermeye çalışanlar operasyonlarını hep medya üzerinden yaptılar.
Birileri ülkemizi ekonomi üzerinden köşeye sıkıştırmaya çalıştıklarını açıkça da ifade etmekte çekinmiyorlar. İnşallah biz bu dalgayı da atlatacağız. Altyapımız bunu atlatmaya zaten inanıyorum ki kabiliyetlidir, o gücü de vardır. Yurtdışındaki dostlarımız da çok ciddi rakamlarla bize destek vermeye başladı.
Bize tehditlerle, ileri geri ifadelerle geri adım attırmak mümkün değil. Bizi bu tehditlerle yıldırmak mümkün değildir. Demek ki onlar bu milleti tanımadılar. Ama tanıyacaklar. Biz bir ölürüz bin diriliriz.
Türkiye'nin alternatifsiz olmadığını herkes görecek. Biz tüm ilişkilerimizi tek taraflı kazanma değil, birlikte kazanma üzerine kuran bir ülkeyiz.
OSCARLAR TURKUVAZ MEDYA'YA
RADYO Televizyon Gazetecileri Derneği'nin Medya Oscarları'nı Turkuvaz Medya topladı: İşte o altı ödül:
Yılın Reality Haber Programı- Müge Anlı ile Tatlı Sert- Atv
Yılın Spor Programı- Bir Zamanlar Futbol- Ender Bilgin- Kemal Belgin- A Spor
Yılın Aktüel Haber Ödülü- Memleket Meselesi- Hikmet Öztürk- Duygu Leloğlu - A Haber
Yılın TV Dizisi- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Atv
Yılın En İyi Kadın Oyuncusu- Burcu Kıratlı - Aşk ve Mavi- Atv
Mustafa Cambaz Özel Ödülü- Kerim Ulak-Ata Gündüz Kurşun- Banu El -Hilal Özdemir A Haber
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