İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- Haberleşmede çığır açan bir başka dönüm notkası da hiç şüphesiz radyo ve televizyonun keşfedilmesidir. Tabii bu arada haberleşmede bir başka dönüm noktası olan interneti de özellikle zikretmemiz gerekiyor.

- Matbaa, radyo, televizyon, internet derken bugün geldiğimiz noktada medya araçlarının olmadığı bir hayatı neredeyse tahayyül edemez hale geldik.

- Değerli arkadaşlar medyadan başlayıp günlük hayatımızın her alanına gelen bu sürecin, siyasi, ekonomik, kültürel birçok sebebi olduğunu biliyıruz. Bizim 40 yıllık siyasi tecrübelerimizden çıkardığımız sonuç şudur: Ya kendinizi dünyadan tecrit edeceksiniz ya da küresel düzene tabii olacaksınız. Bizim yöntemimiz daha farklı. Biz ne tabii olmayı ne tecrit olmayı seçtik. Bizim tercihimiz güçlü hale gelmekten yana oldu.

- Geçtiğimiz 16 yılda Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük.

- Açık konuşmak gerekirse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğumuz günden itibaren bize en çok saldıranların, linç etmeye çalışanların başında kusura bakmayın medya geliyor. Manşetlerle, kalemşörlele çarpışa çarpışa bugünlere geldik.

- Hukuka da vicdana da ahlaka da sığmayacak bir mahmeke kararıyla mahkum edildiğimizde bizim için atılan 'muhtar bile olamaz' manşetini unutmadık.

- Millete göbeğini kaşıyan adam diyerek, koyun diyerek en ağır hakaretleri yapanlar kusura bakmayın medya mensupları değil miydi? Bugün artık eskisine göre hakikatlere göre haberlerinde daha dengeli bir medyamız olduğuna inaniyorum.

- Değerli arkadaşlar, yaşadığımız coğrafya tarihin her döneminde cazip bir yer olmuştur. Geçtiğimiz pazar günü Malazgirt'te onun öncesinde Ahlat'ta Anadolu'yu yurt haline getiren ecdadımızı andık.

- Değerli arkadaşlar, yaşadığımız coğrafya tarihin her döneminde cazip bir yer olmuştur. Geçtiğimiz pazar günü Malazgirt'te onun öncesinde Ahlat'ta Anadolu'yu yurt haline getiren ecdadımızı andık.

- Tarih ibret alınırsa tekerrür etmez. Bundan sonra hem Ahlat'ta hem de Malazgirt'te ecdadın hatırasını yaşatmaya devam edeceğiz.

- Bugün kadim coğrafyamızın hangi köşesine gitsek bizi anlatan eserler, izler bulmaya devam ediyoruz. Tavsiye ederim Ahlat'a muhakkak gidin.

- Şimdi ekonomi üzerinden bizi sıkıştırmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin ekonomide çözmesi gereken yapısal sorunları elbette mevcuttur. Fakat bunların hiçbiri son zamanlarda yaşadığımız hadiselerin açıklaması olamaz. İnşallah biz bu dalgayı da atlatacağız.

- NATO'da birlikte stratejik ortak olduğumuz bir ülkenin NATO içerisinde ilk 3 içerisinde yer alan bir stratejik ortağına bu şekilde yaklaşımda bulunmasını hiçbir şey ifade edemez. Bize tehditlerle, ileri geri ifadelerle geri adım attırmak mümkün değil. Bizi bu tehdittlerle yıldırmak mümkün değildir. Demek ki onlar bu milleti tanımadılar. Ama tanıyacaklar. Biz bin ölürüz bin diriliriz.

AYRINTILAR GELİYOR...