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Bedelli askerlere yol izni müjdesi

Bedelli askerlikte celp sürecinin başlamasıyla yeni bir detay daha ortaya çıktı. Bedelli askerlerin gidecekleri yerlere göre yol izni de verileceği ve bu sürenin askerlik süresinden düşeceği öğrenildi.

Bedelli askerlere yol izni müjdesi

Bedelli askerlik uygulamasına ilişkin celp takvim süreci işliyor. Bedelli askerlikten faydalanacakların birinci celp döneminde gönderilecekleri birlikler belirlendi. Yükümlüler, bilgilere e-Devlet sistemi üzerinden ulaşabilecek. Öte yandan bedelli askerlikten yararlanacak kişileri sevindirecek bir bilgi daha geldi.

  • 30 Ağustos 2018, Perşembe 13:00
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