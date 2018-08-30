Yol Durumu
  1. Türkiye'den Yunanistan'a kınama

'da terör yandaşlarına ayar veren Türk

Başkan Erdoğan için yazılan hakaretleri silen bir Türk vatandaş, olay yerindeki terör yandaşlarına gereken cevabı verdi.

Almanyada terör yandaşlarına ayar veren Türk

'da Wiesbaden Bienali'nin kültürel etkinlikleri çerçevesinde Wiesbaden kentinin ortasına Başkan 'ın heykeli dikildi.

Almanya'daki aşırı sağcı gruplar heykelin üzerine hakaret ve ırkçılık içeren yazılar yazdılar.

HAKARET İÇEREN YAZILARI SİLDİLER

Ancak orada bulunan Türk vatandaşlarımız olay yerine giderek heykelin üzerindeki ırkıçı yazıları sildi. Bu sırada Erdoğan ve nefretiyle dolu yandaşları da olay yerindeydi.

"NANKÖRSÜNÜZ"

Türk vatandaşı terör yandaşlarına gereken cevabı şöyle verdi, "'da, 'da yemesini içmesini biliyorsunuz, yediğiniz çanağa da s.çmasını biliyorsunuz. Nankörsünüz."

Etiketler: , , , , ,
  • 30 Ağustos 2018, Perşembe 12:16
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar