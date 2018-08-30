Almanya'da Wiesbaden Bienali'nin kültürel etkinlikleri çerçevesinde Wiesbaden kentinin ortasına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın heykeli dikildi.
Almanya'daki aşırı sağcı gruplar heykelin üzerine hakaret ve ırkçılık içeren yazılar yazdılar.
HAKARET İÇEREN YAZILARI SİLDİLER
Ancak orada bulunan Türk vatandaşlarımız olay yerine giderek heykelin üzerindeki ırkıçı yazıları sildi. Bu sırada Erdoğan ve Türkiye nefretiyle dolu PKK yandaşları da olay yerindeydi.
"NANKÖRSÜNÜZ"
Türk vatandaşı terör yandaşlarına gereken cevabı şöyle verdi, "Bodrum'da, Antalya'da yemesini içmesini biliyorsunuz, yediğiniz çanağa da s.çmasını biliyorsunuz. Nankörsünüz."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.