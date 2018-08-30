Almanya'da Wiesbaden Bienali'nin kültürel etkinlikleri çerçevesinde Wiesbaden kentinin ortasına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın heykeli dikildi.

Almanya'daki aşırı sağcı gruplar heykelin üzerine hakaret ve ırkçılık içeren yazılar yazdılar.

HAKARET İÇEREN YAZILARI SİLDİLER

Ancak orada bulunan Türk vatandaşlarımız olay yerine giderek heykelin üzerindeki ırkıçı yazıları sildi. Bu sırada Erdoğan ve Türkiye nefretiyle dolu PKK yandaşları da olay yerindeydi.

"NANKÖRSÜNÜZ"

Türk vatandaşı terör yandaşlarına gereken cevabı şöyle verdi, "Bodrum'da, Antalya'da yemesini içmesini biliyorsunuz, yediğiniz çanağa da s.çmasını biliyorsunuz. Nankörsünüz."