Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin mesaj yayımladı.

Bakan Albayrak mesajında;

"Türk milletinin milli bağımsızlığı için verdiği kahramanlık mücadelelerinin en şanlı günlerinden biri olan Büyük Taarruz Zaferi'nin 96. yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı şükranla anıyorum. Zafer Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.



