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  1. Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'na ilişkin mesaj yayımladı. mesajında, " Zaferi’nin 96. yıldönümünde başta olmak üzere, tüm kahramanlarımızı şükranla anıyorum. Zafer Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayraktan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'na ilişkin mesaj yayımladı.

Bakan Albayrak mesajında;

"Türk milletinin milli bağımsızlığı için verdiği kahramanlık mücadelelerinin en şanlı günlerinden biri olan Zaferi'nin 96. yıldönümünde başta olmak üzere, tüm kahramanlarımızı şükranla anıyorum. Zafer Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.


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  • 30 Ağustos 2018, Perşembe 10:29
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