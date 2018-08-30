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Erdoğan: Tehditler bizi hedeflerimizden alıkoyamayacak

Büyük zaferin 96. yılında Başkan Erdoğan ve devlet erkanı 'i ziyaret etti.

Erdoğan: Tehditler bizi hedeflerimizden alıkoyamayacak

Cumhurbaşkanı , başkanlığındaki devlet erkanı 'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin egemenliğine yönelik son zamanlarda artan tehdit, ihlal ve saldırılar bizi ideallerimizden ve hedeflerimizden asla alıkoyamayacaktır. Ruhun şad olsun" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlığındaki devlet erkanı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Törene Aslanlı Yol'dan yürüyerek başlayan Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkarak çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu. Anıtkabir ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Başkanı , Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bakanlar, Genel Başkanı , Yüksek Yargı Organı Başkanları, Genel Başkanı , İYİ Parti Genel Başkanı ve TBMM Üyeleri eşlik etti. Anıtkabir'deki devlet törenine 6 bin davetli de katıldı. Askerler ve siviller, devlet protokolünün ziyaretinde tören meydanında hazır bulundu. Tören için alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde çatılarda bulunan keskin nişancılar dikkat çekti.



"BU ZAFER ŞANLI TARİHİMİZİN ALTIN HALKALARINDAN BİRİDİR"-
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, mozole ziyaretinin ardından Misak-ı Milli kulesine geçti. Erdoğan burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları kaydetti:



"Bugün, millet olarak bağımsızlığımızın müjdesi olan büyük zaferin 96. yıl dönümünü büyük bir gururla idrak ediyoruz. Tüm yokluk, yoksulluk ve imkansızlıklara rağmen Kurtuluş Savaşı'mızın başkomutanının liderliğinde sürdürülen destansı bir mücadelenin meyvesi olan bu zafer şanlı tarihimizin altın halkalarından biridir. Türk milleti şehitlerimizin fedakarlıklarından, gazilerimizin cesaretinden binlerce yıla sari kadim değerlerinden aldığı ilhamla 96 yıl önce olduğu gibi bugün de istiklaline canı pahasına sahip çıkmaktadır. Ülkemizin egemenliğine yönelik son zamanlarda artan tehdit, ihlal ve saldırılar bizi ideallerimizden ve hedeflerimizden asla alıkoyamayacaktır. Ruhun şad olsun."



ANITKABİR 22.00'YE KADAR AÇIK
Devlet erkanı, Misak-ı Milli kulesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalamasını müteakip Anıtkabir'den ayrıldı. Erdoğan başkanlığındaki heyetin ayrılmasının ardından Anıtkabir vatandaşların ziyaretine açılacak ve bu gece saat 22.00'ye kadar ziyaretçi kabul edilecek. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etmek üzere Anıtkabir'den Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru hareket etti.

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  • 30 Ağustos 2018, Perşembe 11:12
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