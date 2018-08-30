Türkiye ile ABD arasında krize neden olan rahip Andrew Brunson hakkında hazırlanan iddianamede Brunson'a ait USB bellek ve cep telefonu ile sim kartın içindekilere ilişkin detaylar da yer aldı. İddianamade, Brunson'a ait USB bellek ve cep telefonundaki bazı dijitaller "misyonerlik adı altında illegal faaliyet" olarak nitelendirildi.
İşte ajan Andrew Brunson'un cebinden çıkanlar
Ajan Andrew Brunson hakkında hazırlanan iddianamade, Brunson'a ait USB bellek ve cep telefonundaki bazı dijitaller "misyonerlik adı altında illegal faaliyet" olarak nitelendirildi...
- AK Parti'den MYK sonrası "af" açıklaması
- PKK'ya ağır darbe! O teröristler öldürüldü
- Fetö hare'kedi'!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.