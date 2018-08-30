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İşte ajan Andrew Brunson'un cebinden çıkanlar

Ajan Andrew Brunson hakkında hazırlanan iddianamade, Brunson'a ait USB bellek ve cep telefonundaki bazı dijitaller "misyonerlik adı altında illegal faaliyet" olarak nitelendirildi...

İşte ajan Andrew Brunsonun cebinden çıkanlar

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan rahip Andrew Brunson hakkında hazırlanan iddianamede Brunson'a ait USB bellek ve cep telefonu ile sim kartın içindekilere ilişkin detaylar da yer aldı. İddianamade, Brunson'a ait USB bellek ve cep telefonundaki bazı dijitaller "misyonerlik adı altında illegal faaliyet" olarak nitelendirildi.

  • 30 Ağustos 2018, Perşembe 08:42
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