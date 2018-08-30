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2 aya kalmaz toparlanırız

Başkan Erdoğan, " kumpasında çok büyük  badire atlattık. İki ayda toparlanırız" dedi. Birçok ülkeden gelen desteğe dikkat çekti...

2 aya kalmaz toparlanırız
Erdoğan: "Almanya Başbakanı Angela Merkel, çok netti. "Gerekirse bakanını göndereceğini" söyledi. dışında Kuveyt de yanımızda olduğunu belirtti. "

" açık siyasi destek verdi. Aynı şekilde İran ve Çin'den de mesaj geldi. AB üyesi pek çok ülke, temsilci gönderip desteğini iletti."




Başkan, Medya Oscarları Ödül Töreni'nde konuştu: Biz böyle tehditlerle geri adım atmayız. 'nin alternatifsiz olmadığını herkes görecek.

Erdoğan, 30 Ağustos mesajında "Yeni zaferlerin eşiğindeyiz. Türkiye'ye güvenenlerle bu mücadeleyi kazanacağız" dedi.

ZÜBEYDE YALÇIN


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  • 30 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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