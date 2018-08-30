2 aya kalmaz toparlanırız

Erdoğan: "Almanya Başbakanı Angela Merkel, çok netti. "Gerekirse bakanını göndereceğini" söyledi. Katar dışında Kuveyt de yanımızda olduğunu belirtti. "
"Rusya açık siyasi destek verdi. Aynı şekilde İran ve Çin'den de mesaj geldi. AB üyesi pek çok ülke, temsilci gönderip desteğini iletti."
Başkan, Medya Oscarları Ödül Töreni'nde konuştu: Biz böyle tehditlerle geri adım atmayız. Türkiye'nin alternatifsiz olmadığını herkes görecek.
Erdoğan, 30 Ağustos mesajında "Yeni zaferlerin eşiğindeyiz. Türkiye'ye güvenenlerle bu mücadeleyi kazanacağız" dedi.
ZÜBEYDE YALÇIN
"Rusya açık siyasi destek verdi. Aynı şekilde İran ve Çin'den de mesaj geldi. AB üyesi pek çok ülke, temsilci gönderip desteğini iletti."
Başkan, Medya Oscarları Ödül Töreni'nde konuştu: Biz böyle tehditlerle geri adım atmayız. Türkiye'nin alternatifsiz olmadığını herkes görecek.
Erdoğan, 30 Ağustos mesajında "Yeni zaferlerin eşiğindeyiz. Türkiye'ye güvenenlerle bu mücadeleyi kazanacağız" dedi.
ZÜBEYDE YALÇIN
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