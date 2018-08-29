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Son dakika: Saldırı hazırlığındaki teröristler, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Son dakika: Tsk'dan yapılan açıklamaya göre; Üs bölgelerine ve sınır karakollarına saldırı hazırlığı içinde olan bölücü terör örgütü mensubu en az 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi
Üs bölgelerine ve sınır karakollarına saldırı hazırlığı içinde olan bölücü terör örgütü mensubu en az 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Konuyla ilgili olarak TSK'dan yapılan açıklama şöyle: "Irak Kuzeyi Gara bölgesine 29 Ağustos 2018'de düzenlenen hava harekâtı neticesinde, üs bölgelerine ve sınır karakollarına saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı en az dokuz terörist etkisiz hale getirilmiştir."
  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba 21:12
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