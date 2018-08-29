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Son dakika: Üçlü liderler zirvesinin yeri değişti

'ın Doğu Azerbaycan Eyaleti'nin merkezi 'de yapılması planlan -İran-Rusya üçlü liderler zirvesinin yeri değişti

Üçlü liderler zirvesinin yeri değişti

'nin Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin, , Cumhurbaşkanı Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında konulu üçlü liderler zirvesinin yapılacağı yerin 'den Tahran'a aktarıldığını ifade etti.

Daha önce üç liderin 7 Eylül'de İran'ın tarihi kenti Tebriz'de bir araya geleceği bildirilmişti. Üç liderin Suriye konulu görüşmeleri, ilk önce Soçi ve ardından 'da yapılmıştı.

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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba 23:21
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