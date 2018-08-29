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Son dakika: Firari 'cü 'ü serbest bırakan hakim hakkında flaş karar

FETÖcü Adil Öksüzü serbest bırakan hakim hakkında flaş karar

'nün hava kuvvetleri imamı 'ün serbest bırakılmasına yapılan itirazı reddeden eski hakim Çetin Sönmez'e 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Ayrıntılar gelecek...

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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba 12:23
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