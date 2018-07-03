Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimin bir numaralı firari şüphelisi Adil Öksüz'ün, 15 Temmuz'dan önceki maillerinin kayıp olduğu ortaya çıktı. Skandal bilgi, Akıncı davasının ek klasörlerindeki bir tutanakta yer aldı. Tutanakta, Öksüz'ün çalıştığı Sakarya Üniversitesi'nin verdiği mail adresinden 15 Temmuz öncesi yaptığı yazışmaların elde edilemediği vurgulandı.