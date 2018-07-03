Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimin bir numaralı firari şüphelisi Adil Öksüz'ün, 15 Temmuz'dan önceki maillerinin kayıp olduğu ortaya çıktı. Skandal bilgi, Akıncı davasının ek klasörlerindeki bir tutanakta yer aldı. Tutanakta, Öksüz'ün çalıştığı Sakarya Üniversitesi'nin verdiği mail adresinden 15 Temmuz öncesi yaptığı yazışmaların elde edilemediği vurgulandı.
Adil Öksüz soruşturmasında bomba detay! O müdür imzalamış
FETÖ'den firari olan ve 15 Temmuz gecesinin kilit isimlerinden biri durumunda bulunan Adil Öksüz davasında bomba detaylar ortaya çıktı. Adil Öksüz'ü yakalamak için kurulan özel ekibin başında bulunan ve daha sonra FETÖ ile ilişkisi tespit edilerek tutuklanan Ercan Özoğluöz'ün soruşturmada kilit bir rol üstlendiği belirtildi.
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