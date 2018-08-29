Terörle mücadelede taarruz dönemine geçilmesiyle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri terörörgütlerine üst üste ağır darbeler vurdu.
PKK'lıların yuvalandığı mağaraları basarak teröristleri tek tek etkisiz hale getiren Mehmetçik, İkiyaka Dağları'ndaki PKK varlığını tamamen yok etti.
PİKNİK VE HALAY KEYFİ
Terör korkusu nedeniyle bölgeye gidemeyen vatandaşlar da artık huzurun sağlandığı dağlara çıkmaya başladı. Su kenarında piknik yapan vatandaşlar, ardından halay çekerek eğlendi.
PKK TEMİZLİĞİNDEN FOTOĞRAFLAR
Örgütün büyük sığınaklar yaptığı İkiyaka Dağları'nda bomba yapımında kullanılan tüpler ve çok sayıda silah ele geçirilmişti.
OPERASYONLARIN ARDINDAN...
Mehmetçik, İkiyaka Dağları'nı terörden temizledikten sonra zafer pozu vermişti.
PKK'lıların yuvalandığı mağaraları basarak teröristleri tek tek etkisiz hale getiren Mehmetçik, İkiyaka Dağları'ndaki PKK varlığını tamamen yok etti.
PİKNİK VE HALAY KEYFİ
Terör korkusu nedeniyle bölgeye gidemeyen vatandaşlar da artık huzurun sağlandığı dağlara çıkmaya başladı. Su kenarında piknik yapan vatandaşlar, ardından halay çekerek eğlendi.
PKK TEMİZLİĞİNDEN FOTOĞRAFLAR
Örgütün büyük sığınaklar yaptığı İkiyaka Dağları'nda bomba yapımında kullanılan tüpler ve çok sayıda silah ele geçirilmişti.
OPERASYONLARIN ARDINDAN...
Mehmetçik, İkiyaka Dağları'nı terörden temizledikten sonra zafer pozu vermişti.
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