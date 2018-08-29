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'dan temizlenen 'nda halay keyfi

Mehmetçik'in başarılı operasyonlarıyla örgüte mezar olan 'nda huzur hakim.

PKKdan temizlenen İkiyaka Dağlarında halay keyfi
Terörle mücadelede taarruz dönemine geçilmesiyle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri terörörgütlerine üst üste ağır darbeler vurdu.

'lıların yuvalandığı mağaraları basarak teröristleri tek tek etkisiz hale getiren Mehmetçik, 'ndaki PKK varlığını tamamen yok etti.



PİKNİK VE HALAY KEYFİ
​Terör korkusu nedeniyle bölgeye gidemeyen vatandaşlar da artık huzurun sağlandığı dağlara çıkmaya başladı. Su kenarında piknik yapan vatandaşlar, ardından halay çekerek eğlendi.





PKK TEMİZLİĞİNDEN FOTOĞRAFLAR
​Örgütün büyük sığınaklar yaptığı İkiyaka Dağları'nda bomba yapımında kullanılan tüpler ve çok sayıda silah ele geçirilmişti.





OPERASYONLARIN ARDINDAN...
Mehmetçik, İkiyaka Dağları'nı terörden temizledikten sonra zafer pozu vermişti.


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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba 12:13
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