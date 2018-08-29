Gezi olayları sırasında kışkırtıcı yayınlar yapan, Gezici gençleri ekrana taşıyarak onların ekmeğini yiyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin tetikçi kanalı Halk TV 'de son günlerde yaşanan gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Gazeteci Uğur Dündar, Halk TV'deki yayın konseyi görevini bırakmayı düşündüğünü açıkladı.

"GÖREVİMİ BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Kanalın spikerlerinden İsmail Dükel ile yollar geçen gün ayrılmıştı. Dükel'in ardından bir kopuşun da Uğur Dündar cephesinde yaşanabileceği ortaya çıktı.

Dündar Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 5 yıldır özveriyle program yaptığım @halktvcomtr 'nin iç işlerine en ufak bir müdahalem olmadı. Aksini kimse iddia edemez. Şu gitsin, bu gelsin gibi talepler aklımın ucundan geçmez. TV'nin bağımsızlığı için kabul ettiğim Yayın Konseyi görevimi de bırakmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İSMAİL DÜKEL'İN İŞİNE SON VERİLMİŞTİ

Halk TV'nin sunucularından İsmail Dükel'in Halk TV'deki programlarına son verildi. Dükel, "Görevimden alındığımı öğrendim" dedi.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Dükel, "Dostlar #HalkTvİSMAİLDÜKELSİZolmaz diye tag açmışlar. Zorunlu bir açıklama yapma gereği doğdu. "Bayramdan sonra görüşürüz" demiştim. Görüşemeyeceğiz. İzin dönüşü kanal yönetiminin tasarrufuyla görevimden alındığımı öğrendim. Veda edemedim. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin" İfadelerini paylaştı.

İşte o paylaşım:

AYŞENUR ARSLAN'DAN AÇIKLAMA

Halk TV Yayın Konseyi Üyesi Ayşenur Arslan, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Arslan, İsmail Dükel'in Halk TV'deki programlarına son verilmesiyle ilgili olarak, "Hiçbir fikrim yok. Üzgünüm" diye belirtti.