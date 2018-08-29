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'da Erdoğan heykeliyle provokasyon!

düşmanlığında sınır tanımayan 'dan skandal hareket. Terör destekçisi ülkede Erdoğan heykeliyle provokasyona imza atıldı.Başkan Erdoğan'ın Almanya ziyareti öncesinde gerçekleşen skandal provokasyon başarıya ulaştı ve heykel üzerine "" gibi farklı hakaretler ve küfürler yazıldı.


Almanya'daki Wiesbaden Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen "Wiesbaden Bienali" sanat festivali kapsamında Almanya'nın Birliği Meydanı'na 4 metre yüksekliğinde Başkan Erdoğan'ın heykeli dikilerek kasıtlı bir provokasyona imza atıldı.
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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba 13:29
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