Almanya'daki Wiesbaden Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen "Wiesbaden Bienali" sanat festivali kapsamında Almanya'nın Birliği Meydanı'na 4 metre yüksekliğinde Başkan Erdoğan'ın heykeli dikilerek kasıtlı bir provokasyona imza atıldı.
Almanya'da Erdoğan heykeliyle provokasyon!
Türkiye düşmanlığında sınır tanımayan Almanya'dan skandal hareket. Terör destekçisi ülkede Erdoğan heykeliyle provokasyona imza atıldı.Başkan Erdoğan'ın Almanya ziyareti öncesinde gerçekleşen skandal provokasyon başarıya ulaştı ve heykel üzerine "Türk Hitler" gibi farklı hakaretler ve küfürler yazıldı.
Almanya'daki Wiesbaden Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen "Wiesbaden Bienali" sanat festivali kapsamında Almanya'nın Birliği Meydanı'na 4 metre yüksekliğinde Başkan Erdoğan'ın heykeli dikilerek kasıtlı bir provokasyona imza atıldı.
Etiketler: ALMANYA , Recep Tayyip Erdoğan , Türk Hitler , Türkiye
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