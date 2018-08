Fazıl Say namaz kıldı diye linç ediliyor

Piyanist Fazıl Say annesinin cenaze namazı sırasında saf tuttuğu için sosyal medyada linç edildi. Kendileri gibi düşünmeyenleri sürekli ötekileştiren bu güruh bu kez de Fazıl Say'ı hedef aldı. İçlerindeki İslamiyet düşmanlığını ve nefretini bu kez de Fazıl Say üzerinden gösterenler "nasıl namaz kılarsın?" gibi alçakça sözlerle sosyal medyadan nefret kustular. Konu ile ilgili hedef tahtasına oturtulan Fazıl Say instagram hesabından bir açıklama yaptı. Say eleştirilerin utanç verici olduğunu söylerken, kin ve nefret dolu söylemlere isyan etti.





İşte Fazıl Say'ın Instagram hesabından yayınladığı o mesaj:

"Bunların hiç birini yazmak istemezdim.

Annemin cenaze töreninden sonra sosyal medyada çıkan tartışma ve yorumlar, sonsuz mertebede inciticidir, kin ve nefret doludur, annesini kaybeden bir insanın kalbini kırmak amaçlıdır, insani olan her şey bu yazılanlarda unutulmuş, terkedilmiştir,

Tüm bu yazılanlar en doğru şekilde yapılmış bir cenaze namazını kılan beni hedefe koyan, benim inancımı sorgulayan, utanç verici bir ilkelliği, cüreti ve cahilliği temsil etmektedir, bu tartışmalar hiç bir yere varamaz.

Tek ricam, bu yazılanların kaldırılması ve bir daha böyle bir şeyin yaşanmamasıdır.

Bunu lütfen yapmayın.

İnsanların inançlarını sorgulamak, tehtitler yağdırmak, küfürler etmek, kimsenin haddi değildir.

Biz annemin cenazesini en sade ve en doğru şekilde yaptık, cenaze namazını en güzel şekilde kıldık, annemle vedalaştım, o gün ailemizi yalnız bırakmayan tüm dostlarıma müteşekkirim.Taziye yollayan herkese, onbinlerce insana şükran borçluyum, .

Bakın; devletin tüm kademelerinden taziye mesajları gelmiştir, ülkemizi yöneten devlet adamları, tüm samimiyetleri ile beni bizzat aramışlardır, iktidar ve muhalefet, Cumhurbaşkanımız, tüm liderler, bakan ve milletvekilleri, hepsi aramış taziyelerini iletmiştir, sonsuz teşekkür ediyorum.

Dostlar,

Bu tartışmalar olmasın, çocukça bu, içindeki sevgi ve iyiliği tüketip kin ve nefret kusanlar, lütfen insan olduğunuzu hatırlayın, hepimizin insan olduğunu hatırlayın, lütfen yazdıklarınızı kaldırın, bu yapılanın kimseye bir faydası yoktur.Lütfen...



Hayatım boyunca çok fazla mücadele verdim, Fethullahçıların engellemeleri, Adnan hocacıların açtığı anlamsız davalar, (sonrasında beni inançsızlıkla suçlayanların kadın tüccarı çıktığını ve hapise atıldığını duyduk)

Ve;

Geçtiğimiz yıllarda, elimden alınan festivallerim, kültür bakanlığındaki haksız sansür, kınama ve -kurumları suistimal eden-yaptırımlar.

Tüm bu yıllarda

Kendimi ve sanatımı savunmak istedim...

Kim ne kazandı bunlardan dostlar?

Şimdi de annemin cenazesi.

Yapmayın.

Rica ediyorum, bunu yapmayın..."





Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna da Fazıl Say'ı namaz kıldığı için linç edenleri sert bir dille eleştirdi. Tuna bugün köşesinde yazıya "sıradan faşizm" başlığını verirken sosyal medya hesabından da ""Fazıl Say ateist değil miydi..cenaze namazı mı kılıyor.." diyenleri dehşetle izliyorum. Allah'ın sonsuz rahmetine sınır koymak kimin ne haddine! Dileyen dilediğinde namaz kılar. Adamın annesi ölmüş, saygılı olun..." açıklamasında bulundu.