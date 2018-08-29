Alman kanalında Erdoğan'ı karalayan muhabire bir çocuktan büyük ders!

Almanya'da Wiesbaden Bienali'nin kültürel etkinlikleri çerçevesinde Wiesbaden kentinin ortasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın heykeli dikildi.

Konuyla ilgili tartışmalar sürerken, Alman kanallardan biri heykelin önünde canlı yayında haber sunmaya başladı.

"ERDOĞAN İYİ BİR BAŞKAN"

Yayın sırasında ortaya çıkan çocuk ise, muhabiri şoke etti. Aniden mikrofonu kapan çocuk "Erdoğan iyi bir başkan" dedi. Muhabir çocuğu iterek uzaklaştırdı ardından yayın kesildi.

HEYKEL 24 SAAT DURABİLDİ

Tartışmalara neden olan Recep Tayyip Erdoğan heykeli ise yaklaşık 24 saat sonra kaldırıldı.

"Bienal sırasında insan benzeri heykel dikilmesine izin verildiğini ancak Erdoğan heykeli dikileceğinin bilinmediğini" duyuran Wiesbaden Belediyesi, Twitter üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Büyükşehir Belediye Başkanı Sven Gerich ve Zabıta Müdürü Oliver Franz eyalet polis teşkilatıyla birlikte güvenliği daha fazla garanti edilemeyeceği için heykelin kaldırılmasını kararlaştırdı. Bu karar Belediye Meclisi görüşmelerinde varılan sonuçla örtüşmektedir.''

Heykelin çevresinde salı akşamı Erdoğan taraftarları ile karşıtlarının tartıştıklarını belirten polis, tartışmaların olaysız kapandığını açıklamıştı.

Gazeteler ise Zabıta Müdürü Franz'ın "Sözlü atışmalar zamanla itiş kakışa dönüştü ve bıçaklı kişiler de görüldü." sözlerine yer verdi.