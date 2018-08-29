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Adnan Oktar örgütünün gizli kasası yakalandı

Geçtiğimiz aylarda düzenlenen operasyon sonucu tutuklanarak cezaevine gönderilen Adnan Oktar'ın gizli kasası olduğu ortaya çıkan ve örgüt üyelerine para gönderdiği tespit edilen Kenan Yavuz Y. isimli şahıs tutuklandı.

  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba 07:40
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