Şimdi de Bahis Bank vurgunu! Milyonlarca lira topladılar

Türkiye ekonomisine musallat olan saadet zinciri halkalarına yeni örnekler eklenmeye devam ediyor. ÇiftlikBank'ın hasarı henüz atlatılmamışken, benzer oranda cirolara yaklaşan "Bahisbank" türedi. Bu yöntemde de 'Sizin adınıza bahis oynayıp % 40 kazandırıyoruz' vaadiyle üye ve para toplanıyor. Uzun süredir devam ettiği tahmin edilen yapılanmaya on binlerce kişinin para yatırdığı tahmin ediliyor. Tüm saadet zincirlerinde olduğu gibi ilk üyelerine vaat ettiği kazancı dağıtan çete üyeleri belirli bir doygunluğa ulaşınca ortadan kayboluyor. Facebook gibi sosyal medya siteleri üzerinden yayıldığı görünen sistemde "Bahis Kraliçesi" ve "İddaa Kralı" gibi fenomen yüzler yer alıyor. Takipçi sayılarının 500 bini bulduğu üyeler lüks hayatlarını üyelerle paylaşıyor. Maçları satın dahi aldıklarını iddia eden dolandırıcılar, son haftalarda kayıplara karışmaya başladı.

EN ÜNLÜSÜ KAYIPLARA KARIŞTI

Sistemde 800'den fazla sosyal medya hesabının ve 2 milyona yakın üyenin bulunduğu belirtiliyor. Bu hesapların yüzde 50'si ise tek bir merkezden yönetiliyor. Bu alanda en fazla üne sahip olan Bahis Kralı VK isimli kullanıcı geçen hafta geride 5 bine yakın mağdur bırakarak kayıplara karıştı. Savcılığa verilen ortak şikâyet dilekçesinde bu yolla 25 milyon TL para toplandığı ifade edildi.

LİSE ÖĞRENCİLERİ SEÇİLİYOR

Diğer saadet zincirlerinin aksine burada başta lise öğrencileri olmak üzere 12-18 yaş arası gençler hedef seçilmiş durumda. Gençlerin sosyal medya hesaplarına "100 TL'ye üye ol, 10 bin TL kazan" mesajları atan çete üyeleri ağına düşürdükleri gençlerden para sızdırıyor.