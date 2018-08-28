Bedelli askerlik için başvurusunu tamamlayan ve kabul edilen vatandaşların ilk 3 dönemine ait celp dönemleri belli oldu. Alınan karar doğrultusunda ilk 12 bin yükümlü 15 Eylül'de birliklerine sevk edilecek. Silah altına alınacak bu askerlerin birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evrakları bugün e-Devlet üzerinden ilan edilecek.
Son dakika: Bedelli askerlikte kritik gün! Gidecekleri yerler belli oluyor
Bedelli askerlikte son dakika gelişmesi... Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlikle ilgili açıklanan ilk 3 döneme ait celplerin planlamasını tamamladı. Peki ama bedelli askerlik yapacak askerlerin birlik bilgileri belli oldu mu? Bedelli askerlik yapacakların askerlik yerleri belli oldu mu? İşte o detaylar...
Etiketler: Bedelli askerlik , Milli Savunma Bakanlığı
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