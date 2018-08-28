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Son dakika: te kritik gün! Gidecekleri yerler belli oluyor

te son dakika gelişmesi... bedelli askerlikle ilgili açıklanan ilk 3 döneme ait celplerin planlamasını tamamladı. Peki ama bedelli askerlik yapacak askerlerin birlik bilgileri belli oldu mu? Bedelli askerlik yapacakların askerlik yerleri belli oldu mu? İşte o detaylar...


Bedelli askerlik için başvurusunu tamamlayan ve kabul edilen vatandaşların ilk 3 dönemine ait celp dönemleri belli oldu. Alınan karar doğrultusunda ilk 12 bin yükümlü 15 Eylül'de birliklerine sevk edilecek. Silah altına alınacak bu askerlerin birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evrakları bugün e-Devlet üzerinden ilan edilecek.

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  • 28 Ağustos 2018, Salı 08:54
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