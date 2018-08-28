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'ta 'ya büyük darbe

'ta 'ya yönelik düzenlenen operasyonunda 5 terörist öldürüldü.

Şırnakta PKKya büyük darbe

ili Beytüşşebap ilçesi Faraşin Yaylası'nda devam eden operasyonunda, bu sabah saat 05.30 sıralarında, Beresih Tepe bölgesinde 5 'lı terörist tespit edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yakın hava desteği sonucunda, tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlara devam ediyor.

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  • 28 Ağustos 2018, Salı 08:39
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