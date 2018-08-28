Yaylakent beldesi yakınlarındaki yolda, seyir halindeki minibüsün arkasına bağlı kadını görenler, büyük şaşkınlık yaşadı. Siyah kalın iplerle aracın arkasına bağlı olduğu görülen kadının bu haldeki seyahati, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. DHA'nın haberine göre, sosyal medyada paylaşılan görüntüyü izleyenler ise minibüs sürücüsüne tepki gösterdi. Görüntülerde, zaman zaman başını hareket ettiren kadının, minibüsün arkasına bağlı olarak uzun süre seyahet ettiği görülüyor.
Çankırı'da bir kadını arabanın arkasına bağladılar
Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesi yakınlarında, seyir halindeki minibüsü görenler dehşete düştü. Yürütülen soruşturma kapsamında sürücü İdris K. gözaltına alındı.
Yaylakent beldesi yakınlarındaki yolda, seyir halindeki minibüsün arkasına bağlı kadını görenler, büyük şaşkınlık yaşadı. Siyah kalın iplerle aracın arkasına bağlı olduğu görülen kadının bu haldeki seyahati, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. DHA'nın haberine göre, sosyal medyada paylaşılan görüntüyü izleyenler ise minibüs sürücüsüne tepki gösterdi. Görüntülerde, zaman zaman başını hareket ettiren kadının, minibüsün arkasına bağlı olarak uzun süre seyahet ettiği görülüyor.
Etiketler: Çankırı , belediye , Sosyal medya
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