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, kimlik ve ehliyet belgelerinde işlem rekoru

İçişleri Bakanlığından, bugün saat 18.00 itibarıyla nüfus müdürlüklerinden 127 bin 984 belge işleminin yapıldığı bildirildi.

Pasaport, kimlik ve ehliyet belgelerinde işlem rekoru

Bakanlığın resmi Twitter hesabı üzerinden, "2 Nisan'da başlayan '3'ü Bir Yerde' uygulaması sonrası günlük işlem rekoru." başlıklı açıklama yapıldı.

Bugün saat 18.00 itibarıyla 8 bin 977 , 15 bin 625 sürücü belgesi ve 103 bin 382 Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı olmak üzere toplam 127 bin 984 belge işleminin yapıldığı belirtildi.

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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi 19:35
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