Emet ilçesine bağlı Yağcık köyünde yaşayan, 2 çocuğu, 6 torunu, 10 da torununun torunu olan Ali Osman Dönmez, rahatsızlığı nedeniyle 102 yaşında hayatını kaybetti. Dönmez'in cenazesi, Emet ilçesindeki mezarlıkta toprağa verildi. Yakınları, Ali Osman Dönmez'in, 6 yaşındayken, 1922 yılında ilçeyi işgal eden Yunanlar tarafından Korfu Adası'na götürüldüğünü, burada 3 yıl esir tutulduktan sonra serbest bırakılarak, Emet'e gönderildiğini söyledi.
Son dakika: Ali Osman Dönmez, 102 yaşında öldü! Ali Osman Dönmez kimdir?
Son dakika... Kütahya'nın Emet ilçesinde yaşayan, 1922 yılında işgal sırasında 6 yaşındayken Yunanların esir alıp, Korfu Adası'na götürdüğü ve 3 yıl sonra serbest bıraktığı Ali Osman Dönmez (102), yaşamını yitirdi.
Etiketler: Ali Osman Dönmez , Kütahya , Korfu Adası
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