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Hayali gerçek oluyor

Hayali gerçek oluyor
Başkan 'ın eşi 'ın himayesinde başlatılan, 'Sıfır Atık Projesi'nde atıkları ekonomiye kazandıracak 'ev tipi kompost makinelerin' üretimi tamamlandı. Ekim ayında dağıtımına başlanacağı makineler ile atıklar evden çıkmadan dönüştürülecek. Yıllık 5 milyar dolar tasarruf edileceği projede makineler ilk etapta çok sayıda haneye de ücretsiz olarak dağıtılacak.


TÜLAY CANBOLAT
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