Hayali gerçek oluyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, 'Sıfır Atık Projesi'nde atıkları ekonomiye kazandıracak 'ev tipi kompost makinelerin' üretimi tamamlandı. Ekim ayında dağıtımına başlanacağı makineler ile atıklar evden çıkmadan dönüştürülecek. Yıllık 5 milyar dolar tasarruf edileceği projede makineler ilk etapta çok sayıda haneye de ücretsiz olarak dağıtılacak.
TÜLAY CANBOLAT
TÜLAY CANBOLAT
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