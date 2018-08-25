Soros itirafı

FETÖ'nün Gezi kalkışması, 17-25 Aralık kumpasları ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan işadamı Osman Kavala'nın ifadesine TAKVİM ulaştı. Gezi olaylarındaki desteğini anlatan Kavala, George Soros ile bağlantısını da anlattı. FİDANLARI O ALDI...
2013 yılındaki Gezi Parkı kalkışmasına katıldığını anlatan Kavala, eylemin zirveye çıktığı gün olan 30 Mayıs 2013'te sanatçıların parka diktiği fidanların kendisi tarafından finanse edildiğini de açıkladı. Kavala, Gezi olaylarının ardından dijital ortamda yeni bir haber kanalının kurulmasına ilişkin, gazeteci Banu Güven'le görüştüğünü, kendisine kanalın parasının Açık Toplum Vakfı üzerinden alması gerektiğini söylediğini anlattı. Kavala, dünyaca ünlü George Soros ile bağlantısını ise şu sözlerle anlattı: "Türkiye'nin Soros'u olarak adlandırılmam bir yakıştırmadır. Benim maddi imkanlarım ile Soros'unkiler mukayese edilebilir nitelikte değildir. Yönetim kurulu üyesi olduğum Açık Toplum Vakfı'nın SOROS'un desteklediği diğer ülkelerdeki vakıflarla irtibatı vardır.
BARKEY'İ 18 YILDIR TANIYOR
Osman Kavala, CIA ajanı olduğu iddia edilen ve 15 Temmuz 2016'Daki darbe girişimini Büyükada'da yönettiği söylenen Henri Barkey ile ilgili şunları söyledi. "Henri Barkey ile 2000 yılında beri tanışıyoruz. Barkey ile 18 Temmuz 2016 tarihinde akşam yemeği için gittiğim Karaköy Lokantası'nda tesadüfen karşılaştım. Kendisi ile selamlaştık ve onu misafirimle tanıştırdım ancak kendisi bizimle birlikte oturmadı. Kiminle oturduğunu hatırlamıyorum."
Birçok ülkede sokak olayları ve ekonomik manipülasyon ile hükümet deviren Soros ile Osman Kavala bağlantılı çıktı.
KENAN KIRAN
2013 yılındaki Gezi Parkı kalkışmasına katıldığını anlatan Kavala, eylemin zirveye çıktığı gün olan 30 Mayıs 2013'te sanatçıların parka diktiği fidanların kendisi tarafından finanse edildiğini de açıkladı. Kavala, Gezi olaylarının ardından dijital ortamda yeni bir haber kanalının kurulmasına ilişkin, gazeteci Banu Güven'le görüştüğünü, kendisine kanalın parasının Açık Toplum Vakfı üzerinden alması gerektiğini söylediğini anlattı. Kavala, dünyaca ünlü George Soros ile bağlantısını ise şu sözlerle anlattı: "Türkiye'nin Soros'u olarak adlandırılmam bir yakıştırmadır. Benim maddi imkanlarım ile Soros'unkiler mukayese edilebilir nitelikte değildir. Yönetim kurulu üyesi olduğum Açık Toplum Vakfı'nın SOROS'un desteklediği diğer ülkelerdeki vakıflarla irtibatı vardır.
BARKEY'İ 18 YILDIR TANIYOR
Osman Kavala, CIA ajanı olduğu iddia edilen ve 15 Temmuz 2016'Daki darbe girişimini Büyükada'da yönettiği söylenen Henri Barkey ile ilgili şunları söyledi. "Henri Barkey ile 2000 yılında beri tanışıyoruz. Barkey ile 18 Temmuz 2016 tarihinde akşam yemeği için gittiğim Karaköy Lokantası'nda tesadüfen karşılaştım. Kendisi ile selamlaştık ve onu misafirimle tanıştırdım ancak kendisi bizimle birlikte oturmadı. Kiminle oturduğunu hatırlamıyorum."
Birçok ülkede sokak olayları ve ekonomik manipülasyon ile hükümet deviren Soros ile Osman Kavala bağlantılı çıktı.
KENAN KIRAN
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