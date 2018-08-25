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Erdoğan’a balığa çıkma teklifi

Başkan Erdoğan bayram tatilinin dördüncü gününde ’da vatandaşlarla buluştu. Balığa çıkma teklif eden balıkçıya “Yarın gel balığa çıkalım” dedi

Erdoğan’a balığa çıkma teklifi
Cumhurbaşkanı , 'da cuma namazı sonrası vatandaşlarla bir araya geldi. 'nde cuma namazını kılan Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti. Köylülerin taleplerini dinleyen Erdoğan, balığa çıkma teklifini kabul etti. "Başkanım birlikte balığa çıkalım" diyen 'e, "Yarın gel beraber çıkalım" diye cevap verdi.



ZAFER ŞAHİN

Vatandaşlar, kısa süreli sohbet esnasında cep telefonlarıyla hatıra fotoğrafı çekti. Bayram tatilini Muğla 'te geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı için Karacasöğüt camisine geldi. Namaz sonrası Erdoğan'la hatıra fotoğrafı çektirmek ve sohbet etmek isteyen vatandaşlar, taleplerini de iletti. Vatandaşları dikkatle dinleyen Erdoğan bir süre sohbet ettikten sonra, çocuklara hediyeler verdi.



BEN TEKLİF ETTİM BAŞKAN KABUL ETTİ
Marmaris'te 30 yıldır balıkçılık yapan Işık Zafer Şahin (49) Erdoğan'a yaptığı balığa çıkma teklifini SABAH'a anlattı: Cuma namazında Başkan Erdoğan'ı gördüm. Yanına gidip, 'Sayın Başkanım ben nerede iyi balık çıkar bölgeyi karış karış biliyorum. Eğer uygunsanız yarın birlikte balığa çıkalım. Nerede hangi balık çıkıyor biliyorum' dedim. Tebessüm ederek, 'Yarın gel balığa çıkalım' dedi."



Cuma namazının ardından vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklara oyuncak hediye etti.



Erhan ÖZTÜRK / SABAH
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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi 01:49
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